«Астон Вилла» — «Челси»: во сколько начало матча АПЛ, где покажут в прямом эфире

26 декабря состоится матч 19-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Челси». Начало игры — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех бирмингемцев оценён экспертами в 5.65. Ставки на ничью принимаются за 3.94.



Букмекеры сомневаются, что матч «Астон Вилла» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.64. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.93. Гол Мэйсона Маунта идёт за 3.00, гол Олли Уоткинса — за 4.00.

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Астон Вилла» — «Челси».

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Манчестер Сити» — «Лестер».

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Норвич» — «Арсенал».