«Манчестер Сити» — «Лестер»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Лестер».
Ставка: победа «Манчестер Сити» + обе забьют за 2.72.
«Манчестер Сити» стартовал в сезоне с двух подряд поражений, но Пеп Гвардиола разбудил команду, которая уже сумела взять под контроль первую позицию в турнирной таблице.
На счету «горожан» 14 побед и девять пропущенных голов, что является лучшим показателем в лиге. Все пять матчей декабря в АПЛ выиграли, при этом в последнем туре одолели на выезде «Ньюкасл».
«Лестер» на старте турнира обыграл сегодняшнего противника, что стоило представителям Манчестера Суперкубка Англии. После этой победы «лисы» сбавили обороты и перед этим туром оказались на девятой позиции.
На счету представителей Лестершира шесть викторий и четыре ничьи, что соответствует 22 очкам. Матч первого круга завершился минимальной победой «Ман Сити».
Я считаю, что сейчас синие не способны оказать серьёзное сопротивление лидеру и действующему чемпиону, который в хорошей форме и готов закрепить свои позиции в ближайших трёх турах перед небольшими зимними каникулами.
Кроме того, статистика и жажда отомстить за потерянный Суперкубок остаётся одним из стимулов для манкунианцев. Ожидаю результативный футбол и успех фаворита. Моя ставка – победа «Манчестер Сити» + обе забьют».
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