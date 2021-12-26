ЦСКА – «Динамо» Минск: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 ЦСКА – «Динамо» Минск.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-2) за 2.11.

«Честно: Минск не понять. И к нынешнему хоккею это относится куда больше, чем к политике. Календарь преподнёс минчанам «Куньлунь», можно сказать, на блюдечке с голубой каёмочкой, накануне раскатанный нижегородцами. Осталось только прожевать и проглотить, но «зубры» растянули этот процесс на весь матч. Да ещё были вынуждены отыгрываться в течение всего матча.

Чего ждать от матча ЦСКА — «Динамо Минск»?

И куда они собираются лезть с таким бэкграундом? На ЦСКА, который по возвращении из Санкт-Петербурга отдыхал на двое суток дольше, чем «Динамо»? А ещё ЦСКА будет злой немного больше обычного, поскольку из Питера привёз только одно очко.



Уверен, что при таких раскладах и при общем пятикратном преимуществе красно-синих по количеству побед в личных встречах ловить минчанам в Москве нечего. Пока зона плей-офф Западной конференции может только сниться им в ночных снах. ЦСКА обязан побеждать, и не просто там как-нибудь в основное время, а с приличным преимуществом и большим количеством заброшенных шайб, общее число которых запросто может перевалить через десяток. Потому что фёдоровский ЦСКА любит атаковать, а минчане, много атакуя, ещё и много пропускают. В общем, будет весело».

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