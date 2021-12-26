«Астон Вилла» — «Челси»: прогноз Александра Мостового на матч 19-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Челси».

Ставка: ничья или победа «Челси» в один мяч за 2.37.

«Астон Вилла» уже дважды в этом сезоне проиграла сегодняшним гостям – сначала в рамках английской Премьер-лиги, а затем синие в серии 11-метровых выбили Бирмингем из Кубка английской лиги.



За 17 туров «львы» всего один раз сыграли вничью и добыли семь побед, что принесло им 22 очка и 10-е место в турнирной таблице.



«Челси» порадовал в Лиге чемпионов, но потерял концентрацию в АПЛ, что привело Томаса Тухеля и его подопечных на третью позицию. После победы над «Лидсом» «аристократы» дважды сыграли вничью – с «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном».



Очень уверенно выглядит линия обороны столичных, у гостей третий результат в лиге по качеству обороны. Нельзя не отметить успех лондонцев в Кубке лиги, где коллектив уже прошёл в полуфинал после успеха в противостоянии с «Брентфордом».



Сегодня я отдам предпочтение представителям столицы Англии, которые в очень хорошей форме и тонусе, при этом они уже два раза по ходу текущего сезона доказали своё преимущество над «львами». Всё-таки думаю, что этот матч будет интересным, и явного преимущества Лондона не вижу. Ожидаю либо ничью, либо победу гостей в один мяч. Моя ставка — ничья или победа «Челси» в один мяч».

Где покажут матч «Астон Вилла» — «Челси»?

Прогноз Романа Гутцайта на матч «Астон Вилла» — «Челси».

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Астон Вилла» — «Челси».