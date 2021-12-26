«Манчестер Сити» — «Лестер»: ставка Виктора Гусева на матч АПЛ

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев дал свой прогноз на матч 19-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер».

Ставка: обе забьют за 2.10.

«Лестер» из-за коронавируса пропустил две игры АПЛ — с «Эвертоном» и «Тоттенхэмом». «Манчестер Сити» же лидирует в чемпионате и опережает соперника на 22 очка. Да, у «Лестера» на две игры меньше, но разрыв всё равно огромный. Пока «лисы» находятся далеко от зоны еврокубков.



Осенью 2020 года на «Этихаде» «Лестер» победил «Манчестер Сити» со счётом 5:2. В этом же сезоне «лисы» проиграли «Сити» — 0:1. В 15 последних выездных матчах «Лестера» забивали обе команды. В трёх последних играх в гостях «Лестер» выглядел не очень хорошо — две ничьи и одно поражение. Только в двух матчах из 16 в этом сезоне Каспер Шмейхель играл на ноль.



В рамках Кубка английской Лиги «Лестер» играл с «Ливерпулем». Основное время завершилось со счётом 3:3, а в серии пенальти «лисы» потерпели поражение. У «Манчестер Сити» же резерв более мощный. Каждого травмированного здесь можно заменить без сильной потери в качестве. «Сити» установил новый рекорд АПЛ за все времена, победив 34 раза за календарный год. И всё же мне кажется, что в данном матче забить сумеют обе команды».

Где смотреть матч «Манчестер Сити» — «Лестер»?

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