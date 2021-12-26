«Астон Вилла» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Челси».

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет за 2.29.

«Если «Челси» победит, то может догнать «Ливерпуль» по очкам. Но мне кажется, что сделать это будет сложно. И, скорее всего, не получится.



Потому что в «Астон Вилле» всегда были хорошие игроки. Но после смены тренера они заиграли дружно, он нашёл к ним подход. Команда выглядит очень хорошо. Они умеют играть в футбол, а не просто бить вперёд и бодаться.



Шесть матчей провела команда под руководством Джеррарда, проиграв только дважды «Ливерпулю» и «Сити». Но поражения лидерам были допущены всего в один мяч и в упорнейшей борьбе. Это при том, что Клопп и Гвардиола в тот момент были в полном порядке. Это говорит о многом.



Когда у «Челси» все в строю, они ничем не уступают «Сити» и «Ливерпулю». Но синие больше всех пострадали от ковида. Дважды Тухель сыграл вничью, едва набирая состав. В Кубке чудом удалось выиграть благодаря автоголу.



Но против «Астон Виллы» сделать этого не получится. «Вилла» играет дома.



Ставлю на то, что «Астон Вилла» не проиграет. Вполне допускаю голевую ничью. Не верю в большое количество голов, но и 0:0 тоже не будет. Думаю, будет 1:1».

Прогноз Романа Гутцайта на матч «Астон Вилла» — «Челси».

Где покажут матч «Астон Вилла» — «Челси»?

Ставка на матч «Ньюкасл» — «МЮ» с коэффициентом 2.26.