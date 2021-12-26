«Астон Вилла» — «Челси»: прогноз Романа Гутцайта на матч АПЛ

Известный телекомментатор и специалист в английском футболе Роман Гутцайт дал свой прогноз на матч 19-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Челси».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.05.

«Соперники уже дважды встречались друг с другом в текущем сезоне. Обе встречи выиграл «Челси». Сначала в рамках чемпионата Англии (3:0), а затем по пенальти в Кубке английской Лиги. Грядущий матч состоится 26-го декабря в Бирмингеме.



«Астон Вилла» при Стивене Джеррарде довольно часто и забивает, и пропускает. При нём команда ни разу не сыграла 0:0. «Челси» провёл серию из матчей с пропущенными голами. Правда, были два матча, в которых они не пропустили. Игра с «Вулверхэмптоном» получилась блеклой, а в кубковом матче Томас Тухель ротировал состав. Думаю, что у «Астон Виллы» есть шансы, чтобы забить, а «Челси» забивать должен по определению».