Россия — Швейцария: эксперты назвали фаворита матча МЧМ-2022 по хоккею
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28 декабря в Канаде состоится матч молодёжного чемпионата мира Россия — Швейцария. Начало встречи — в 00:30 мск. В прямом эфире игру покажет Первый канал.
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитами номинальных хозяев. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.31, успех сборной Швейцарии идёт за 7.10. Ничья по итогам 60 минут доступна за 6.25.
Букмекеры считают, что матч молодёжного чемпионата мира Россия — Швейцария 28 декабря будет результативным: тотал больше 5.5 голов идёт за 1.48, а тотал меньше 5.5 голов — за 2.43. Гол в каждом периоде идёт за 1.38.
Если молодёжная сборная России откроет счёт, сыграет коэффициент 1.41. Вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 11.25.
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