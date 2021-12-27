Россия — Швейцария: эксперты назвали фаворита матча МЧМ-2022 по хоккею

28 декабря в Канаде состоится матч молодёжного чемпионата мира Россия — Швейцария. Начало встречи — в 00:30 мск. В прямом эфире игру покажет Первый канал.



Эксперты в своих прогнозах считают фаворитами номинальных хозяев. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.31, успех сборной Швейцарии идёт за 7.10. Ничья по итогам 60 минут доступна за 6.25.



Букмекеры считают, что матч молодёжного чемпионата мира Россия — Швейцария 28 декабря будет результативным: тотал больше 5.5 голов идёт за 1.48, а тотал меньше 5.5 голов — за 2.43. Гол в каждом периоде идёт за 1.38.



Если молодёжная сборная России откроет счёт, сыграет коэффициент 1.41. Вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 11.25.