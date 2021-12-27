«Ньюкасл» — «МЮ»: эксперты оценили шансы Криштиану Роналду забить в матче АПЛ

27 декабря состоится матч 19-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Манчестер Юнайтед» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «Ньюкасл Юнайтед» оценён экспертами в 6.65. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Аналитики также уверены, что матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Гол Криштиану Роналду оценён экспертами коэффициентом 1.60. Если португалец не забьёт, сыграет коэффициент 2.20.