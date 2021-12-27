«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на матч 19-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: ничья за 4.70.
«Сороки» имеют в своём активе 10 баллов, располагаясь на предпоследней строчке. У команды самая слабая оборона чемпионата — 41 пропущенный мяч. Она проиграла три предыдущих тура, правда, все соперники были из числа грандов. В предыдущем туре уступили «Манчестер Сити» (0:4).
«Красные дьяволы» идут в шестёрке сильнейших, однако не слишком стабильный футбол демонстрируют, особенно на выезде. К тому же уже две недели нет игровой практики из-за вспышки пандемии. В последнем туре им с трудом удалось дожать скромный «Норвич» (1:0), помог 11-метровый.
Вроде бы по вывеске гости являются фаворитами, однако будет гораздо сложнее, чем кажется. Двухнедельное отсутствие игровой практики может сыграть злую шутку с манкунианцами. К тому же на выезде им приходится намного тяжелее.
На мой взгляд, у хозяев поля сегодня есть шансы зацепиться за очки, пора бы уже что-то зацепить в играх с грандами. Тем более они играют у себя дома, а оппонент крайне нестабилен, остаётся минимизировать ошибки».
Прогноз Артура Петросьяна на матч «Ньюкасл» — «МЮ».
Где покажут матч «Ньюкасл» — «МЮ»?
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