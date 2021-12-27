«Амур» — СКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Амур» и СКА.
Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 2.11.
«Амур» — команда самобытная, её любят в Хабаровске. И «тигры» имеют реальный шанс попасть в плей-офф. Они только на два очка (38 против 40) отстают от «Барыса», идущего восьмым на Востоке.
Но СКА вышел на первое место на Западе. Восемь побед в последних девяти матчах. Очень приличный ход. Команда звенит, побеждает лидеров, в порядке и Гусев, и Кузьменко, и Бурдасов…
Прям такое впечатление, что СКА отдал своих юниоров в молодёжную сборную, перестал их накатывать плюс поправились травмированные. И вот СКА перестал работать на будущее, сосредоточившись на своём настоящем и став здесь и сейчас чуть ли не лучшим клубом КХЛ.
Я бы в этом матче взял кэф 2.11 на то, что СКА победит с разницей от двух шайб. То есть это фора «минус 1.5». Да, это перелёт на Дальний Восток. Но питерцев может даже не накрыть акклиматизация – она приходит на третий день, а СКА может сыграть сильно уже с листа».
Прогноз на матч «Торпедо» — «Спартак».
Прогноз на матч «Динамо Рига» — «Авангард».
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