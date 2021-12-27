«Сибирь» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Сибирь» — «Салават Юлаев».

Ставка: ничья в основное время за 3.88.

«В предыдущем туре «Сибирь» уступила дома СКА, но при этом играла со сверхмощными питерцами на равных. До этого новосибирцы обыграли «Локомотив», то есть можно констатировать, что с сибиряками в общем и целом всё в порядке и «Салавату» придётся попотеть. И даже не просто попотеть.



Но нельзя забывать, что в Новосибирск «Салават» прибывает с вендеттой по-башкирски. Потому что в начале декабря сибиряки заставили юлаевцев испытать чувство неловкости перед своими болельщиками, проиграв «Сибири» на их глазах со счётом 1:3. Правда, тогда уфимская команда подобное чувство испытывала постоянно, поскольку дела не шли. «Салават» и сейчас не выглядит идеально, но всё-таки смотрится основательнее. Зато играет уже на выезде.



В общем, как ни крути, плюсы и минусы одних напрочь нейтрализуются плюсами и минусами других. И всё это вместе подталкивает к прогнозу, в котором не будет ни победителей, ни проигравших. То есть к ничьей в основное время. Потом, конечно, будет что-то ещё, и даже с большой долей вероятности можно предположить, что второе очко гости наберут за счёт солидного преимущества в индивидуальном мастерстве. Но это будет потом, и столбиться на это нет смысла. А вот ничью в основное время предсказать можно, что я и делаю».

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