«Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед»: ставка Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед».

Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет и обе забьют за 2.03.

«16 дней пройдёт между последней игрой «МЮ» и этой. С одной стороны, команда могла за это время выбиться из игрового ритма, с другой – Рангник неожиданно получил немало времени, чтобы максимально плотно поработать с игроками. Для футбола, который он хочет видеть в их исполнении, важна и хорошая физическая готовность, и свежесть, и вот с этим, кажется, проблем быть не должно.



«Ньюкаслу» будет непросто выходить из-под прессинга гостей, но всё же наверняка свои моменты у «сорок» будут. Маловероятно, что действия «МЮ» будут идеальны, а в последних играх проблемы после потерь мяча, либо из-за неудачного прессинга у манкунианцев возникали.



Мне кажется, игра может получиться довольно зрелищной. «Ньюкасл» вообще всегда против больших команд дома играет смело, да и Эдди Хау добавил дерзости своим новым подопечным. Так что моменты здесь наверняка будут возникать и там, и там. Предположу, что гости всё же не проиграют, а обе команды хотя бы по разу отличатся».

Где покажут матч «Ньюкасл» — «МЮ»?

Прогноз на матч «Лестер» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.14.

Прогноз на матч «Саутгемптон» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.12.