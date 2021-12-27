«Барыс» — «Автомобилист»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Барыса» с форой (-1.5) за 3.20.

«Оба соперника сейчас переживают не лучшие времена. А разница между этими соседями по турнирной таблице Восточной конференции заключается в том, что свои не лучшие времена они переживают по разные стороны границы зоны плей-офф. Казахстанцы – сверху, екатеринбуржцы – снизу. И это сразу превращается в очень большую разницу.



Об «Автомобилисте» сейчас вообще можно говорить как о покойнике. Команда доигралась до вылета из зоны плей-офф, но не успокоилась и продолжает, так сказать, наяривать на балалайке, проиграв уже четыре матча подряд. И за своё нынешнее девятое место екатеринбуржцы должны в пояс поклониться «Амуру», который вдруг разучился играть в хоккей, передав свои навыки Владивостоку. Шёл бы «Амур» как раньше, «Автомобилист» бы сейчас куковал на 10-м месте и не жужжал. А так – девятое, и при играющем через раз «Барысе» шансы на восьмёрку ещё сохраняются. Хотя бы теоретически.



Вот и получается у нас самый настоящий матч за восьмую строчку на Востоке, чрезвычайно важную для обоих. И тут всё на стороне казахстанцев: и недавняя победа в Екатеринбурге, и статистика личных встреч, согласно которой у «Барыса» почти двукратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках (правда, оно было создано в те времена, когда «Автомобилист» перебивался с хлеба на воду).



На этом и остановлюсь. И предскажу домашнюю победу «Барыса» в непростом матче. Но всё равно победа эта будет добыта в основное время и с преимуществом в пару шайб и более».

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