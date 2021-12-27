«Ньюкасл» — «МЮ»: ставка Ивана Млечного на матч АПЛ

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС и экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «Ман Юнайтед» с форой (-1.5) за 2.27.
«Продолжаем обсуждать чемпионат Англии и матч, о котором сейчас хочется поговорить. Это встреча между «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед».
«Ньюкасл» пока не может воспользоваться деньгами шейхов и терпит бедствие внизу турнирной таблицы. К слову, ниже только «Норвич». Понятное дело, что ситуация пока ещё не самая критичная, но в целом выбираться из неё будет очень сложно, даже с учётом денежных вливаний. Тут ещё и с календарём не повезло под конец сезона: «Лестер», «Ливерпуль», «Сити» и вот теперь — «Юнайтед». О каких набранных очках за этот промежуток времени можно говорить?
«Манчестер Юнайтед» с приходом Рангника начал хотя бы стабильно набирать очки, что уже неплохо. Команда не проигрывает уже шесть матчей подряд и продолжает свою погоню за «Арсеналом» и четвёртым местом, которое даёт право сыграть в Лиге чемпионов в следующем году. Роналду продолжает забивать и приносить очки своему клубу.
Даже при всех проблемах «Юнайтед» я не могу представить расклад, при котором они могут умудриться потерять очки в матче с таким «Ньюкаслом». У «Манчестера» есть все шансы догнать и перегнать лондонский «Арсенал», так как разница между командами в пять очков, но у «МЮ» имеется ещё две игры в запасе. Мой прогноз на эту встречу — победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5). Такой «Ньюкасл» пропускает много, и этот матч не станет исключением».
Где покажут матч «Ньюкасл» — «МЮ»?
Прогноз Артура Петросьяна на матч «Ньюкасл» — «МЮ».
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