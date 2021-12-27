Россия — Швейцария: прогноз Максима Лебедева на матч МЧМ-2022 по хоккею

Журналист Максим Лебедев дал прогноз на матч Россия U20 – Швейцария U20 на МЧМ-2022 по хоккею.

Ставка: победа России с форой (-2.5) за 1.62.

«С одной стороны, наша сборная имеет неоспоримое преимущество перед швейцарцами, заключающееся в том, что мы проводим уже второй матч на турнире. Ну и что подряд – в этом возрасте такие матчи только в кайф. Зато наш тренерский штаб уже понял, где «горит», а где «тонут», после чего, будем надеяться, провёл необходимые коррективы. А вот у швейцарцев «ходовые испытания» молодёжной команды только впереди. И на это уйдёт целый матч, и будет это игра со сборной России. Нет, конечно, бывают случаи, когда с первого вбрасывания и до финальной сирены всё складывается просто изумительно. Но, во-первых, это большая редкость, а во-вторых, не для европейской команды в Северной Америке, где, помимо непосредственно новизны, надо одновременно привыкать и к площадкам, и к судейству, и к публике, если таковая будет допущена».

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То есть преимущество со старта будет, и им надо воспользоваться в полном объёме и как можно большее количество раз, пока швейцарцы не вкатятся. В принципе, даже когда они вкатятся, то и тогда наши должны их делать, но, как говорится, чем чёрт не шутит.



Статистика личных встреч опять-таки полностью на нашей стороне. Но и то единственное поражение в четвертьфинале сборной Владимира Плющева мы тоже помним. А ведь в ней тогда были и Тарасенко, и совсем ещё юный Кузнецов. Надеюсь, повторения того раза при нашей жизни не будет, а конкретно в предстоящем матче сборная России обязана выигрывать, причем делать это в основное время (более того, делать это в первом периоде) и с преимуществом не менее чем в три шайбы».

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