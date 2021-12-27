Россия — Швейцария на МЧМ-2022: время начала матча, какой телеканал покажет в прямом эфире

28 декабря в Канаде состоится матч молодёжного чемпионата мира по хоккею Россия — Швейцария. Начало встречи — в 00:30 мск. В прямом эфире её покажет Первый канал.
Прогноз Владимира Вуйтека на матч Россия — Швейцария.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу молодёжной сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.21, успех молодёжной сборной Швейцарии идёт за 9.70. Ничья после 60 минут оценена в 10.0.
Букмекеры считают, что матч молодёжного чемпионата мира Россия — Швейцария 28 декабря будет результативным: тотал больше 5.5 голов идёт за 1.45, а тотал меньше 5.5 голов — за 2.55. Гол в первые семь минут идёт за 1.90.
Победа сборной России с учётом овертайма и серии буллитов оценена в 1.09. Победа сборной России в первом периоде идёт за 1.65.
Прогноз Павла Лысенкова на матч Россия — Швейцария.
Сборная России покинула тройку фаворитов МЧМ-2022 после 3:6 от Швеции.
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