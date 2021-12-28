Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Лестер» — «Ливерпуль»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ

«Лестер» — «Ливерпуль»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал свою ставку на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Ливерпуль».

Ставка: ничья за 5.60.

«Лестер» открывал сезон победой в Суперкубке Англии, после чего команда потеряла концентрацию. Неудачно сыграли «лисы» в Лиге Европы, где заняли третье место и отправились в новый клубный турнир от УЕФА.

В чемпионате АПЛ синие пока только на 10-й позиции, что вряд ли может устроить болельщиков. К слову, в Кубке лиги команда потерпела поражение именно от сегодняшнего противника.

«Ливерпуль» ведёт гонку-преследование за действующим чемпионом и пока занимает вторую строчку. Очень мощно сыграли красные в Лиге чемпионов, где сумели выиграть все матчи группового раунда. Уже традиционно радуют показатели коллектива в атаке, где на счету мерсисайдцев 50 голов.

Я жду от этого матча результативного футбола. Обе команды не против идти в атаку, при этом нередко забывают о собственных воротах. Кроме того, меня впечатлил «Лестер» в игре с «Ман Сити», да и последний очный матч соперников принёс сразу шесть забитых голов.

Не исключаю повторение результата кубковой встречи – мотивации на игру у противников достаточно. Рискну и сделаю ставку на ничью», — сказал Мостовой.

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Саутгемптон» — «Тоттенхэм».

Ставка на матч «Челси» — «Брайтон».

Ставка на матч «Брентфорд» — «Манчестер Сити».

«Лестер» — «Ливерпуль». Вот почему АПЛ — лучшая лига мира «Лестер» — «Ливерпуль». Вот почему АПЛ — лучшая лига мира
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021