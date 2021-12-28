«Лестер» — «Ливерпуль»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал свою ставку на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Ливерпуль».



Ставка: ничья за 5.60.



«Лестер» открывал сезон победой в Суперкубке Англии, после чего команда потеряла концентрацию. Неудачно сыграли «лисы» в Лиге Европы, где заняли третье место и отправились в новый клубный турнир от УЕФА.



В чемпионате АПЛ синие пока только на 10-й позиции, что вряд ли может устроить болельщиков. К слову, в Кубке лиги команда потерпела поражение именно от сегодняшнего противника.



«Ливерпуль» ведёт гонку-преследование за действующим чемпионом и пока занимает вторую строчку. Очень мощно сыграли красные в Лиге чемпионов, где сумели выиграть все матчи группового раунда. Уже традиционно радуют показатели коллектива в атаке, где на счету мерсисайдцев 50 голов.



Я жду от этого матча результативного футбола. Обе команды не против идти в атаку, при этом нередко забывают о собственных воротах. Кроме того, меня впечатлил «Лестер» в игре с «Ман Сити», да и последний очный матч соперников принёс сразу шесть забитых голов.



Не исключаю повторение результата кубковой встречи – мотивации на игру у противников достаточно. Рискну и сделаю ставку на ничью», — сказал Мостовой.

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