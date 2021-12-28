«Северсталь» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Северсталь» — «Витязь».



Ставка: победа «Северстали» в основное время за 1.67.



«Ранее, рассматривая череду поражений «Северстали», мы предсказывали, что олигархи в соперниках скоро не то чтобы совсем закончатся, но хотя бы уже будут идти не подряд. Стало быть, разинцам будет полегче и где-то можно будет перевести дух. Потому что ничего страшного не случилось, «подушка безопасности» сработала и оказалась не просто достаточной, но даже с запасом. Надо сказать, что и сама «Северсталь» вышла из «олигархического окружения», не спуская знамён, и даже обыграла напоследок «Ак Барс», причём в Казани.



Теперь вроде бы должно быть полегче, и первый соперник из разряда «полегче» — «Витязь». Команда эта известна в основном тем, что начинает играть тогда, когда, что называется, поздно пить боржоми, а поезд в плей-офф уже скомплектован и отправляется в путь. Вот и на этот раз «витязи» валились и сыпались, сыпались и валились. А встрепенулись тогда, когда до зоны плей-офф было как до Китая на четвереньках и, в принципе, всё уже было понятно.



Таким образом, если смотреть на предстоящий матч с этой стороны, то «Витязь», безусловно, определённую опасность для «Северстали» представляет. И обыграть подмосковную команду на прямых ногах и не вспотев точно не получится. С другой стороны, череповчане в этом сезоне уже дважды подмосквичей обыгрывали, стало быть, знают, как это делается.



В общем, будет как-то неправильно, если, обыграв на выезде «Ак Барс», «Северсталь» проиграет дома «Витязю», согласны? Поэтому я прогнозирую домашнюю победу «Северстали», причём одержанную в основное время. А счёт значения в данном случае не имеет», — сказал Лебедев.

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