ХК «Сочи» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 ХК «Сочи» — «Трактор».



Ставка: победа «Трактора» в основное время за 1.99.



«Не знаю, чем занимались хоккеисты «Сочи» во время европаузы. Конечно, трудно представить, что при живом и здоровом Назарове они могли удариться во все тяжкие, да так, чтобы по окончании Кубка Первого канала их пришлось собирать по кабакам и прочим злачным заведениям нашего олимпийского города. Но то, что в эту паузу сочинцы недоработали – это факт, который становится хорошо заметен по сравнению с теми самыми конкурентами, которые и не дают южанам приблизиться к зоне плей-офф Западной конференции.

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В противовес сочинцам «Трактор» отработал европаузу весьма неплохо. Настолько неплохо, что продолжает находиться в шаге от первого места не только в своей Восточной конференции, но и во всей лиге. Чего в истории челябинцев, насколько я помню, не было никогда. Но дело даже не в самом первом месте, а в том, что челябинцы могут скинуть оттуда своего закадычного конкурента (в том смысле, что всё время норовят ухватить друг друга за кадык) и географического соседа. А этот приз для челябинцев, я вам доложу, гораздо слаще промежуточного первого места.



Поэтому сверхмотивированный «Трактор» в Сочи ни с кем разговаривать не станет, а будет убивать всех, кто попадётся ему под руку. Хозяева, безусловно, будут сопротивляться сколько смогут, но на многое ли они сейчас способны? Поэтому есть смысл предсказать два гостевых очка для «Трактора», а хватит ли у южан силёнок, чтобы зацепить хотя бы одно очко, – тут решайте сами», — сказал Лебедев.

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