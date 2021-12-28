«Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Наливайко на игру чемпионата Англии

Известный комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч АПЛ-2021/2022 «Лестер» — «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют за 1.70.



«28 декабря, уже совсем скоро Новый год. Я думаю, что этот матч подарит нам большое количество голов, как и предыдущая игра «Лестера» с «Манчестер Сити».



«Ливерпуль» в этом сезоне очень хорош. Только посмотрите на количество голов Мохамеда Салаха – 15 штук. Второй по этому показателю в АПЛ – это Джейми Варди, у него девять. Конечно, разница, и разница эта – самая настоящая пропасть. Обе команды забивные, здесь в целом можно ставить на тотал больше. Мне кажется, можно не рисковать и взять обе команды забьют за 1.70. Кажется, это более-менее верная ставка», — сказал Наливайко.

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