ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на дерби КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 ЦСКА – «Динамо» Москва.

Ставка: ничья за 4.25.



«Соперники выглядят вполне достойными друг друга. Они уже трижды встречались в этом сезоне, и если не считать совершенно нелогичную первую победу ЦСКА (нелогичную потому, что армейцы в тот момент были совсем никакими, тогда как бело-голубые возглавляли турнирную таблицу), то в остальном было всё по классике: обмен победами за пределами основного времени.



Сейчас преимущество вроде бы снова за «Динамо». После европаузы они чувствуют себя уверенно, много забивают. И, что немаловажно, имели перед предстоящим матчем лишние сутки отдыха, в то время как армейцам пришлось попотеть, загибая в бараний рог минских зубров.



И всё-таки я не стану ставить на победу номинальных гостей. А вот на что рискну поставить, так это на ничью в основное время, тем более что и коэффициент там будет весьма приличным. Кто там кого добьёт в овертайме или даже в серии послематчевых буллитов – это уже практически случайность. Но то, что никто никому не даст спуску в основное время и соперники достойны друг друга – это факт.



Поэтому мой прогноз таков: ничья в основное время. А дальше – как повезёт», — сказал Лебедев.

Прогноз на матч «Сочи» — «Трактор».

Прогноз на матч «Барыс» — «Салават Юлаев».

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