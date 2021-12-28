«Саутгемптон» — «Тоттенхэм»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии 28 декабря

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Саутгемптон» – «Тоттенхэм».



Ставка: обе забьют за 1.70.



«Как все мы хорошо знаем, «Саутгемптон» – самая домашняя команда из всех. Традиционно на этом стадионе очень тяжело играть. Для любой команды Премьер-лиги это кошмар. Дома «Саутгемптон» потерпел только одно поражение. Побед хоть и немного, но команда почти не проигрывает.



«Тоттенхэм» после прихода Конте стал играть лучше. Тренер перестроил схему под свою любимую с тремя защитниками и быстрыми атакующими флангами. «Тоттенхэм» потихоньку к этой схеме адаптировался. Подтверждение этому – победы.



С одной стороны, гости – явный фаворит. Но «Саутгемптон» – команда крайне неприятная. Думаю, нас ждёт равная игра. При этом «Саутгемптон» сможет забить. «Тоттенхэм» также на классе должен забивать минимум один. «Тоттенхэму» очки терять здесь никак нельзя. Нужно одерживать победу.



Скорее всего, так и будет. Но я возьму более осторожный прогноз, чтобы наверняка победить. Ставлю на «обе забьют», в этом варианте практически не сомневаюсь», — сказал Мор.

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