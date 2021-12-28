«Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на игру Премьер-лиги Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 20-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Лестер» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.50.



«На «Лестер» смотреть больно. Команда разваливается и потерь много. В первую очередь страдает защита. И так всё было не слава богу в игре без мяча, а стало ещё хуже. С теннисным счётом «Лестер» проиграл «Манчестер Сити». Нет центральных защитников. Вестергор и Амарти играли. Первый вообще только перешёл в «Лестер» летом и не стал основным. Амарти вообще, скорее, опорник или крайний защитник, как он играет за сборную Ганы. И в опорной зоне после потери мяча очень много проблем.



По статистике в последних 19 матчах «Лестер» пропускал в 18 встречах. Единственный раз не пропустил, когда играл против «Ньюкасла». В последних шести матчах, когда «Лестер» пропускал, он делал это минимум два раза.



Что касается «Ливерпуля», то недавно команда одержала важную с психологической точки зрения победу над «Лестером», уступая дважды по ходу матча с разницей в два мяча. «Ливерпуль» каким-то образом сумел на «Энфилде» спасти игру и вышел в полуфинал, обыграв «Лестер» по пенальти. В этом плане всё хорошо.



С турнирной точки зрения «Сити» отрывается, и важно не дать этому отрыву увеличиться. Думаю, что «Ливерпуль» со всей серьёзностью отнесётся к этому матчу и на классе должен взять верх. Ван Дейк возвращается, Фабиньо возвращается — это важные ключевые фигуры, поэтому всё здесь говорит о победе «Ливерпуля».



Со ставками сложно. Слишком низкий коэффициент предлагается на победу «Ливерпуля». Можно поэкспериментировать и выбрать, к примеру, победу «Ливерпуля» с форой (-1). Самая напрашиваемая ставка. Если коэффициент в районе 1.70, то можно и брать. Думаю, что у «Ливерпуля» будут шансы отметиться и до перерыва, и после, то есть красные забьют в обоих таймах. Коэффициент там ещё больше.



Самая простая ставка — это тотал «Ливерпуля» больше двух с возвратом. Все забивают два и более в ворота «Лестера», а значит, и у «Ливерпуля» будут шансы. В заключение ставка на фолы. Скорее всего, у «Ливерпуля» их будет больше. Мерсисайдцы больше и прессингуют, и вступают в отбор после потери мяча. «Лестер» в этом плане не так хорош. В этом матче можно взять победу «Ливерпуля» по фолам с форой (-2). Тоже неплохой коэффициент. Вот такие вот варианты», — сказал Петросьян.

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