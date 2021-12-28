ЦСКА — «Динамо»: фрибет 1000 рублей к матчу КХЛ
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28 декабря пройдёт матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Динамо». Начало — в 19:30 мск. Ты можешь получить фрибет и использовать его на этот матч!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.
2. Скачай приложение Фонбет и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет 1000 рублей будет доступен автоматически после выполнения всех условий в мобильном приложении Фонбет.
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