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Словакия — Россия: эксперты оценили шансы команды Сергея Зубова в матче МЧМ-2022

Словакия — Россия: эксперты оценили шансы команды Сергея Зубова в матче МЧМ-2022
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30 декабря состоится матч МЧМ-2022 Словакия — Россия. Начало встречи — в 00:30 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Сергея Зубова. Поставить на победу молодёжной сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.458 успех молодёжной сборной Словакии идёт за 4.00.

Букмекеры считают, что матч молодёжного чемпионата мира Словакия — Россия 30 декабря будет результативным: тотал больше 5.5 голов идёт за 1.51, а тотал меньше 5.5 голов — за 2.35. Гол в первые семь минут идёт за 1.92. На ничью в основное время предлагают поставить за 5.20. Вероятность серии буллитов оценена в 9.40.

Итоговая победа сборной России идёт за 1.35, а победа Словакии — за 3.00.

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