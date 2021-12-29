Словакия — Россия: эксперты оценили шансы команды Сергея Зубова в матче МЧМ-2022

30 декабря состоится матч МЧМ-2022 Словакия — Россия. Начало встречи — в 00:30 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Сергея Зубова. Поставить на победу молодёжной сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.458 успех молодёжной сборной Словакии идёт за 4.00.
Букмекеры считают, что матч молодёжного чемпионата мира Словакия — Россия 30 декабря будет результативным: тотал больше 5.5 голов идёт за 1.51, а тотал меньше 5.5 голов — за 2.35. Гол в первые семь минут идёт за 1.92. На ничью в основное время предлагают поставить за 5.20. Вероятность серии буллитов оценена в 9.40.
Итоговая победа сборной России идёт за 1.35, а победа Словакии — за 3.00.
Почему сборная России разочарует в матче МЧМ со Словакией?
Прогноз на матч МЧМ-2022 Канада — Германия.
- 29 декабря 2021
-
08:00
- 28 декабря 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:22
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 27 декабря 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:49
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 26 декабря 2021
-
23:30
-
21:59
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00