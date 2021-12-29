«Челси» — «Брайтон»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Челси» – «Брайтон».



Ставка: ничья в 1-м тайме за 2.36.



«Весёлый матч здесь не сильно ожидается. «Челси» постарается победить, но сделать это будет крайне сложно. Тут надо сильно постараться. А очки очень нужны, потому что у «Ливерпуля» ещё игра в запасе, «Сити» невероятно хорош.



Приезжает «Брайтон», с которым уже играл Тухель по нулям, если мы вспомним результат год назад. «Брайтон» — это та команда, которая может крепко сыграть в защите.



Построения в обороне скучнее, чем то, что было с «Астон Виллой». Там был яркий матч, а здесь будет тяжело. Потому что за последние 5 матчей «Брайтон» пропустил всего 3 мяча.



У «Челси» хоть и вернулся Ромелу Лукаку, но всё равно проблемы с завершением. Я бы обратил внимание на то, что «Челси» крайне редко выигрывает первые таймы. В последних 5 матчах это не случается. «Брайтон» будет действовать глубоко в своей штрафной. Поэтому ставлю на Х в первом тайме», — сказал Казанский.

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