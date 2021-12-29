«Барыс» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Барыс» — «Салават Юлаев».



Ставка: ничья за 4.10.



«Если приезд любой западной команды в Новосибирск означает, что она либо летит на Дальний Восток, либо оттуда возвращается, то для команд из дивизиона Чернышева поездки в негласную столицу Сибири зачастую оказываются самодостаточными. Вот и «Салават Юлаев» прокатился туда-сюда, привез оттуда одно очко, а ведь хотелось наверняка больше.



Теперь уфимцы прибыли в столицу Казахстана, где у тамошнего «Барыса» мотивации будет куда больше. Потому что казахстанцы висят в противоестественной позиции на восьмом месте Восточной конференции, цепляясь за зону плей-офф когтями. А снизу «Амур» с «Автомобилистом» с разной степенью успешности пытаются стянуть казахстанцев за ноги. Поэтому «Барысу» в такой ситуации хоть сам ложись, но очки у «Салавата» отбирай, желательно два.



Получится, как думаете? В принципе казахстанцы играют с уфимцами достаточно прилично. Конечно, по статистике личных встреч уступают, но не катастрофично, даже не в полтора раза, а меньше. Другое дело, что четыре последних междусобойчика казахстанцы проиграли, в том числе и один – нынешнего сезона. А такая череда поражений одному и тому же сопернику, пусть и растянутая по времени, всегда рождает у проигрывающих неуверенность в своих силах, а у выигрывающих – наоборот.



Суммируя все вышесказанное, вангую ничью в основное время. Уже потом за счет превосходства в индивидуальном мастерстве «Салават», скорее всего, второе очко наберет. Но там будет большой элемент случайности, поэтому на победу уфимцев за пределами основного времени ставить не буду. А вот на ничью в основное время – вполне», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Локомотив» — «Спартак».

Ставка на матч «Автомобилист» — «Ак Барс».

Почему сборная России разочарует в матче со Словакией?