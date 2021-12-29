«Челси» — «Брайтон»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Брайтон».



Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 2.38.



«Аристократы» провели классный год, но вот что-то разбавили его ничейными декабрьскими результатами. Команда была отброшена на третье место, а отставание от лидирующего «Манчестер Сити» уже достигло шести баллов. Тем не менее недавно наконец-то пришла победа — 3:1 с «Астон Виллой».



«Чайки» выиграли только один матч из предыдущих 13. Справедливости ради восемь из них завершились с ничейным счётом, что позволяет находиться на промежуточном девятом месте, несмотря на 16 забитых мячей в 17 играх.



На мой взгляд, с такими противниками «Челси» проблем не испытывает и штампует победы, так что вряд ли сегодня у него возникнут неприятности. Думаю, что команда на классе заберёт три очка с комфортным преимуществом.



По моему мнению, гости наконец-то потерпят второе выездное поражение в сезоне. Не сказать, что команда наиграла на место в верхней половине таблицы, скорее всего, постепенно она начнет скатываться», — сказал Павлюченко.

Прогноз Сергея Кривохарченко на матч «Челси» — «Брайтон».

Прогноз Дениса Казанского на матч «Челси» — «Брайтон».

Прогноз Романа Гутцайта на матч «Брентфорд» — «Манчестер Сити».