«Брентфорд» – «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Брентфорд» – «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 1.77.



«Манчестер Сити» страшен: в последних 3 матчах команда забила 17 мячей. Летит здорово. Как правило, мало пропускает (хотя много получила от «Лестера»). «Горожане» в феноменальной форме. И дело не в том, что они побеждают, а в том, как. 21 гол в 5 матчах – это круто.



«Брентфорд» как раз наоборот: умудрился проиграть команде, которая не могла победить в 12 матчах кряду. «Брентфорд» не может забить в 3 матчах из 5. Плюс ко всему по разным причинам отсутствует гигантское количество футболистов: ковид, травмы, дисквалификации.



Да, много «Брентфорд» не пропускает, с разницей больше двух мячей не проигрывал. Но здесь тот самый случай, когда это должно произойти. Беру «Манчестер Сити» с форой (-2)», — сказал Казанский.

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