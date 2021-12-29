«Челси» — «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ 29 декабря

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Брайтон».
Ставка: победа «Челси» всухую за 2.24.
«Брайтон» наконец-то прервал 12-матчевую безвыигрышную серию, победив «Брентфорд», и предстоящая игра с «Челси» — явно не то, что можно было бы пожелать для того, чтобы развить успех. Да ещё и без одного из лучших своих игроков, Троссарда, выбывшего из-за травмы.
«Челси» в игре с «Астон Виллой» предстал таким, каким мы его знаем. Контролировал ход встречи, почти не подпускал соперника к своим владениям, а сам проводил точечные атаки. Мало что удалось создать впереди, но из того, что было, получилось выжать максимум. Ну а отличный гол Лукаку показал, что бельгиец возвращает былую уверенность.
Думаю, в подобном ключе пройдёт и следующая игра «Челси». Команда Тухеля должна снова одержать победу на классе, не позволив южанам особых вольностей у своих ворот», — сказал Петросьян.
Прогноз Сергея Кривохарченко на матч «Челси» — «Брайтон».
Прогноз Дениса Казанского на матч «Челси» — «Брайтон».
Прогноз Романа Гутцайта на матч «Брентфорд» — «Манчестер Сити».
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