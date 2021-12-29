Финляндия – Чехия: прогноз Максима Лебедева на матч МЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Финляндия U20 – Чехия U20 в рамках молодёжного чемпионата мира по хоккею.



Ставка: победа Финляндии за 1.43.



«Уж не знаю, чем финны заработали себе на МЧМ практически идеальный календарь группового турнира, в котором они идут от простого к сложному, завершая турнир матчем с канадцами. Финны уже размялись на немцах и австрийцах, особо ожесточенного сопротивления не встретили, хоть соперники оба раза и выпрыгивали из штанов. Теперь выпрыгивать будет вечно перспективная Чехия, боюсь только, результат будет не особо лучше, чем был у предыдущих соперников финнов.

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Надо сказать, что финны в целом производят весьма хорошее впечатление. Я бы сказал, законченное впечатление. В принципе слабых мест у них нет ни в одной линии. Конечно, эти слабые места появятся в матче с родоначальниками, не могут не появиться, но команды из другой «весовой категории» нащупать их не могут. Остается надеяться на случай и на поставленную игру в численном большинстве, но на молодежном уровне это вообще проблема.



Предположу, что в матче за то, чтобы не попасть на третье место, финны всё-таки переиграют чехов, причем сделают это в основное время. Не думаю, что разница в счёте будет велика, хорошо, если финны оторвутся на пару шайб. Но – победят, в этом сомнений нет», — сказал Лебедев.

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