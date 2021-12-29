Финляндия — Чехия: прогноз Павла Лысенкова на встречу молодёжного чемпионата мира

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира, в котором сыграют Финляндия и Чехия.



Ставка: индивидуальный тотал Чехии меньше 1.5 за 2.33.



«Чехи сенсационно гоняли канадцев в первом матче турнира. И могли бы сотворить чудо, если бы удержали счёт при 3:1 в свою пользу и сдержали бы защитника Оуэна Пауэра, в итоге сотворившего хет-трик.



Как результат – 3:6. А в следующей игре с немцами сборная Чехии и вовсе забила только один раз, уступив 1:2. Хотя по броскам чехи выглядели лучше, чем Германия (40-32).



Но посмотрите, как играют финны. Это очень солидная и крепкая команда.



3:1 с немцами, 7:1 с австрийцами. Причем у финнов играли два разных вратаря. Но система игры команды такая, что там очень надёжная оборона. И не просто так сборная Финляндии за последние 10 лет выиграла три золота МЧМ.



Я бы в этом матче взял кэф 2,33 на то, что сборная Чехии не сможет пробить индивидуальный тотал 1,5 в основное время. То есть не забросит две шайбы, оставшись с одной или вообще с нулем. В общем, финны обломают чехов», — сказал Лысенков.