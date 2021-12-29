Словакия — Россия: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу МЧМ-2022
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30 декабря в рамках хоккейного МЧМ-2022 сыграют сборные Словакии и России. Начало матча — в 00:30 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей в Bettery и использовать его на этот матч!
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