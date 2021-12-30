«МЮ» — «Бёрнли»: эксперты оценили шансы Криштиану Роналду забить в матче АПЛ

30 декабря состоится матч 20-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Начало игры — в 23:15 мск. В прямом эфире игру покажет «Okko Спорт».
Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Манчестер Юнайтед» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех «Бёрнли» оценён экспертами в 9.00. Ставки на ничью принимаются за 5.15.
Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.94. Гол Криштиану Роналду оценён в 1.60, гол Джейдона Санчо — в 2.80.
Прогноз на матч «МЮ» — «Бёрнли» с коэффициентом 2.25.
Прогноз на матч «Борнмут» — «Кардифф» с коэффициентом 2.15.
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