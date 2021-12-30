«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Бернли».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» всухую за 2.26.



«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне уже сменил тренера, что принесло положительные изменения, при этом атакующий потенциал команды пока не раскрыт.



За 17 туров текущего первенства Премьер-Лиги манкунианцы добыли восемь побед и четыре мирных исхода, что принесло 28 очков и седьмую позицию в турнирной таблице. После серии из трех побед «красные дьяволы» сыграли вничью с «Ньюкасл Юнайтед».



За 15 туров в активе «Бернли» всего одна победа и восемь мирных исходов, что соответствует 11 баллам и месту в зоне вылета. Ужасно выглядит линия атаки команды, которая отличалась 14 раз. В пяти последних турах «бордовые» добыли только четыре ничьи.



Пока «МЮ» играет тяжело, но это связано с перестановками и сменой тренера, при этом команда выигрывает. Сегодня жду очередной победы хозяев за счет класса исполнителей и поддержки трибун. Кроме того, гости на грани вылета и с такой игрой в атаке вряд ли способны даже забить», — сказал Мостовой.