«Авангард» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Авангард» — «Трактор».



Ставка: ничья за 4.33.



«Оба соперника подходят к новогодним праздникам на хорошем ходу. У «Авангарда» действующая серия из четырёх побед, у «Трактора» — из трёх. Челябинцы опять в упор подобрались к своим заклятым друзьям из Магнитогорска, и если в своём последнем в 2021 году матче «Магнитка» оступится в Минске (а она может, ибо болтает её не слабо), то «Трактор» вполне может встретить Новый год в ранге единоличного лидера не только Восточной конференции, но и всея КХЛ. Представляете, каким будет уровень мотивации у челябинцев?



В этой паре статистика личных встреч нам никак помочь не может. В целом у соперников равенство, плюс победы равномерно распределены на хозяев и гостей. Не забудем, что в предыдущем туре «Авангард» не перетруждался, взяв два очка в Риге «малой кровью». Но и у «Трактора» соперник был отнюдь не из элиты.



В общем, всё ведёт нас к ничьей в основное время, что и будет моим основным прогнозом. Дальше в действие вступает большой элемент случайности, и туда я заходить не собираюсь. Но победителя в основное время этого матча, извините, не вижу», — сказал Лебедев.

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