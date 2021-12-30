«МЮ» — «Бёрнли»: прогноз Владимира Сирина на игру АПЛ

Профессиональный каппер Владимир Сирин дал прогноз на игру АПЛ «МЮ» — «Бёрнли».



Ставка: ТМ 3 за 1.71.



«Ральф Рангник начал перестройку в «МЮ» с реанимации находившейся в плачевном состоянии линии обороны. В ней действительно стало меньше дыр, чему поспособствовало в том числе возвращение в стартовый состав Рафаэля Варана. Де Хеа по-прежнему часто спасает свою команду, но если раньше «Юнайтед» иногда позволял создавать у своих ворот по 6-7 голевых моментов за игру, и сейвы голкипера «красных дьяволов» всё равно часто не позволяли команде надеяться на очки, то теперь ситуация изменилась. Показательно, что после прихода Рангника на тренерский мостик «МЮ» провёл все 4 матча на тотал меньше 2.5, пропустив всего 2 гола.

Где покажут матч «МЮ» — «Бёрнли»?

«Бёрнли» после своего выхода в АПЛ никогда не славился атакующей игрой. Напротив, «Бёрнли», наверное, самая «британская» и «олдскульная» команда в элитном дивизионе английского футбола. В трёх последних матчах игроки «Бёрнли» ни разу не смогли отличиться, но и пропустили лишь один мяч. Правда эти игры были ещё в начале декабря. У «Бёрнли» проблем с ковидом было не больше, чем у остальных, но вот у их соперников несколько раз подряд не хватало игроков, и руководство лиги переносило матчи с участием «Бёрнли».



К тому же «Бёрнли» в этом сезоне не разваливается перед лицом топ-клубов и выдает против них «низовые» матчи: 1:1 с «Челси», 0:1 с «Тотенхэмом» и «Арсеналом», 0:2 с «Сити» и «Ливерпулем». Не стоит забывать и о том, что в этой встрече из-за дисквалификации не сможет сыграть главный «креативщик» «Юнайтед» Бруну Фернандеш. На наш взгляд, букмекеры всё ещё предлагают вполне играбельный коэффициент в этом матче на тотал меньше даже со страховкой», — сказал Сирин.

Ставка на матч «МЮ» — «Бёрнли» с коэффициентом 2.25.

Прогноз Ивана Млечного на матч «МЮ» — «Бёрнли».

Прогноз Александра Мостового на матч «МЮ» — «Бёрнли».