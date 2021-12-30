«МЮ» — «Бёрнли»: прогноз Ивана Млечного на игру чемпионата Англии

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 20-го тура английской Премьер-лиги cезона-2021/2022 «МЮ» — «Бёрнли».



Ставка: победа «МЮ» и ТМ 3.5 за 2.15.



«Совсем скоро начинаются новогодние праздники и выходные, но в английской Премьер-лиге выходных нет. Продолжаем обсуждать АПЛ, и сейчас хочется поговорить про встречу между «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли».



Казалось бы, что после прихода нового главного тренера дела у «Манчестер Юнайтед» должны были наладиться, но как бы не так. Команда смотрится очень скомканно и даже умудрилась сыграть вничью с «Ньюкаслом», который болтается в зоне вылета. Очевидно, что Рангнику на данный момент тяжело даётся адаптация в чемпионате Англии. По потерянным очкам «Манчестер» в пятёрке и близок к четвёртой строчке, дающей право сыграть в Лиге чемпионов на будущий год, но набранные манкунианцами очки даются уж очень тяжело. Но всё же время на адаптацию у главного тренера есть, так как пока ресурса «Манчестер Юнайтед» хватает на то, чтобы обыгрывать команды из нижней части таблицы, и ближайшие два месяца у «МЮ» достаточно лёгкие. А вот в марте, когда подряд начнутся матчи с «Сити», «Тоттенхэмом», «Ливерпулем», «Лестером» и «Арсеналом», мы с вами поймём, правильный ли выбор сделало руководство клуба, выбирая тренера.



«Бёрнли» можно охарактеризовать одним словом — «автобус», и взламывать такую оборону «Манчестеру» в его нынешних кондициях будет очень сложно. Плюс пропустит матч Бруну Фернандеш, который как раз и отвечает за эту составляющую, поэтому огромного количества голов от этого матча ждать уж точно не стоит.



Но всё же я думаю, что «Манчестер Юнайтед» сможет набрать свои три очка, тяжёлые, трудовые, но всё же именно «МЮ» одержит победу в этом матче. С учётом всего вышесказанного, мой прогноз на эту встречу — победа «Манчестер Юнайтед» и итоговый тотал меньше 3.5», — сказал Млечный.

Прогноз Александра Мостового на матч «МЮ» — «Бёрнли».

Где покажут матч «МЮ» — «Бёрнли»?

Ставка на матч «МЮ» — «Бёрнли» с коэффициентом 2.25.