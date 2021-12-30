«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ 30 декабря

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 20-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 1.60.
Сразу три последних матча «Бёрнли» были перенесены, а до этого команда Шона Дайча не выигрывала в пяти и не забивала в трёх. Вряд ли при таких вводных можно прыгнуть выше головы и даже сыграть на своём уровне.
Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»?
«Юнайтед» разочаровал в игре с «Ньюкаслом» — у команды не получалось ровным счётом ничего. Брак в передачах, отсутствие остроты впереди, регулярные проблемы после потерь мяча… Кавани разве что вновь продемонстрировал свой класс и, думаю, тем самым заслужил выход в стартовом составе в следующей игре. В любом случае у Рангника работы выше крыши, и прямо сейчас видно, что команда его находится в довольно сыром состоянии.
Тем не менее «Бёрнли» манкунианцы обыгрывать должны. Класса своих исполнителей в линии нападения должно хватить для того, чтобы решить пару-тройку эпизодов и добыть три очка. Ну а «Бёрнли» такого напора и контригру, как «Ньюкасл», предложить вряд ли способен», — сказал Петросьян.
Прогноз Александра Мостового на матч «МЮ» — «Бёрнли».
Ставка на матч «МЮ» — «Бёрнли» с коэффициентом 2.25.
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