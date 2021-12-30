ЦСКА — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 30 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 ЦСКА — «Йокерит».



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.09.



«Официально именно этот матч закрывает хоккейную программу Континентальной лиги в 2021 году, пусть и несколько матчей в этот день должны начаться одновременно. Обоих соперников сейчас прилично штормит, но у «джокеров» это происходит более системно. Они исправно мордуют нижестоящих и влетают вышестоящим.

У ЦСКА проблем побольше, и армейская синусоида побед и поражений с именами и качеством соперников никак не коррелируется.



Таким образом, в этом матче всё зависит от ЦСКА. «Йокерит» по текущей системе по идее должен армейцам проигрывать. Но это лишь в том случае, если ЦСКА сам по себе будет выглядеть прилично. А если будет таким, как, скажем, в домашнем матче с нижегородским «Торпедо», так «джокеры» красно-синих и вторым составом съедят.



Я все-таки надеюсь, что сами армейцы захотят провести Новый год на позитиве. И не станут валять дурака с вполне для них съедобным «Йокеритом». То есть бой будет, но не так, чтобы на разрыв аорты.

В финале этого боя ЦСКА всё-таки победит, причём сделает это в основное время», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Сочи» — «Витязь».

Ставка на матч ЦСКА — «Йокерит».