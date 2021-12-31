«Валенсия» — «Эспаньол»: прогноз Ивана Млечного на игру Примеры

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 19-го тура испанской Примеры cезона-2021/2022 «Валенсия» — «Эспаньол».



Ставка: ТБ 2.5 за 2.05.



«Есть ещё интересный футбол в преддверии новогодних праздников, поэтому давайте разберём матч чемпионата Испании между «Валенсией» и «Эспаньолом».



«Валенсия» в последнее время демонстрирует очень добротный и, самое главное, атакующий футбол. Пять побед подряд (с учётом кубковых матчей) и 14 забитых мячей. Результативность, которой могут позавидовать даже «Реал» и «Барселона». Атака в полном порядке, но вот в обороне дела уж точно идут не лучшим образом. Если посмотреть на последние пять матчей, то, помимо массы голов, «Валенсия» и пропускала в каждом, за исключением кубкового матча с «Утрильяс» (если честно, я даже не смог найти, из какой по счету лиги Испании эта команда). Так что, вполне возможно, нас ждёт встреча с большим количеством голов.



«Эспаньол» на год спустился в Сегунду и сразу же вернулся назад. В целом коллектив показывает достаточно приемлемые результаты и вряд ли вылетит обратно. Команда также достаточно много забивает, а в последних матчах и вовсе практически всегда проходил тотал больше 2.5. Правда, перестал с такой же периодичностью забивать де Томас, который на старте сезона забивал почти в каждом матче.



Думаю, что нас ожидает весёлый футбол, особенно если обратить внимание на последние матчи этих клубов. Мой прогноз на эту встречу — тотал больше 2.5. Самое интересное, что обычно встречи этих команд заканчиваются низами, но, как мне кажется, отталкиваясь от нынешней формы этих команд, подобное не повторится», — сказал Млечный.