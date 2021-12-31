«Детройт» — «Вашингтон»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» — «Вашингтон».



Ставка: победа «Вашингтона» в основное время за 2.22.



«Матч «Детройт» — «Вашингтон» будет такой себе заменой новогоднего вечера, когда все собирались смотреть матч США — Россия. Не такая и плохая замена, но жаль, что отменили молодёжный чемпионат мира. Но игра команды Овечкина против легендарной команды, в которой когда-то играла «русская пятёрка», — это тоже совсем неплохо.



Во-первых, «Детройт» — это команда, которая застоялась. Она пару недель не играла. Много матчей было отменено, как и во всей лиге. Была рождественская пауза. «Вашингтон» успел провести одну игру. Получился эпический матч. «Вашингтон» выиграл со счетом 5:3. Кузнецов забросил победную шайбу, что очень важно. В «Вашингтон» вернулись все, кто болел. Главное, что уже есть четыре главных центрфорварда. Есть все нападающие, выздоровели защитники. Дебютировал Алексеев.



«Вашингтон» в боевом составе, который, кстати, всего на одно очко отстаёт от лидера сезона «Тампы». «Вашингтон» звенит, а вот «Детройт» — в стадии перестройки. Там молодой состав. Есть два парня, которые претендуют на звание лучшего новичка сезона: Рэймонд и Зайдер. В целом «Детройт» всё же команда другого калибра, чем «Вашингтон».



Даже не играя с тоталами или с чем-то ещё, считаю, что «Вашингтон» вполне может побеждать в основное время. За это дают 2.22. Хороший и символичный кэф 1 января 2022 года. Если убрать нолик, то получится коэффициент. Вот такой вот мой прогноз. Я верю в «Вашингтон». Смотрите Александра Овечкина, который придёт в ваши квартиры прямо в новогоднюю ночь», — сказал Лысенков.

Ставка на матч «Детройт» — «Вашингтон» с коэффициентом 3.00.

Где смотреть матч «Детройт» — «Вашингтон»?

Прогноз на матч «Миннесота» — «Сент-Луис» с коэффициентом 2.30.