«Валенсия» — «Эспаньол»: прогноз Борхи Пардо на матч чемпионата Испании

Спортивный журналист Борха Пардо дал прогноз на матч Примеры «Валенсия» — «Эспаньол».



Ставка: ничья за 3.80.



«Матч, который станет финальным для Ла Лиги в 2021 году. Обе команды находятся в середине турнирной таблицы. Три очка в этом матче позволят победителю мечтать о том, чтобы занять еврокубковые места по итогу сезона.

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Одна их лучших команд по игре дома принимает одну из худших по игре на выезде. У «Валенсии» девять матчей без поражений, из которых пять завершились победами команды. Однако я думаю, что у «Эспаньола» есть хороший тренер, поставленная игра и футболисты, которые могут добиться как минимум ничьей в этой встрече», — сказал Пардо.

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