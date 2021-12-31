Ставка на бразильский волейбол принесла клиенту Фонбет 5,9 млн рублей

Клиент букмекерской компании Фонбет сорвал куш по ставке на матч бразильской волейбольной Суперлиги. Он заключил пари на матч между аутсайдерами чемпионата: клубами «Гояс» и «Уберландия». Игрок поставил по ходу встречи на то, что в 3-м сете этой игры будет счёт 16:9 в пользу «Гояса». Причём он рискнул крупной суммой — 2,3 млн рублей. Букмекер оценил данный исход коэффициентом 2.55.



Всё сложилось идеально для клиента Фонбет. Третий сет матча прошёл полностью под диктовку хозяев площадки. К середине сета счёт был 16:9, а в итоге партия завершилась со счётом 25:13. Таким образом, ставка игрока оказалась удачной. На выплату он получил 5 865 000 рублей.