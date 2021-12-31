Ставка на бразильский волейбол принесла клиенту Фонбет 5,9 млн рублей
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Клиент букмекерской компании Фонбет сорвал куш по ставке на матч бразильской волейбольной Суперлиги. Он заключил пари на матч между аутсайдерами чемпионата: клубами «Гояс» и «Уберландия». Игрок поставил по ходу встречи на то, что в 3-м сете этой игры будет счёт 16:9 в пользу «Гояса». Причём он рискнул крупной суммой — 2,3 млн рублей. Букмекер оценил данный исход коэффициентом 2.55.
Всё сложилось идеально для клиента Фонбет. Третий сет матча прошёл полностью под диктовку хозяев площадки. К середине сета счёт был 16:9, а в итоге партия завершилась со счётом 25:13. Таким образом, ставка игрока оказалась удачной. На выплату он получил 5 865 000 рублей.
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