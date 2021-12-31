«Арсенал» — «Ман Сити»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Англии

Знаток интеллектуального телевизионного клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Ман Сити».



Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.55.



«Артете удалось-таки втащить «канониров» в лигочемпионский топ-4. Но «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» дышат в спину. Поэтому необходимо закрепить свой временный успех. Тем более что старт сезона не предвещал такого расклада. И вот теперь Артете предстоит встреча со своим бывшим боссом — Гвардиолой. «Ман Сити» же поймал волну, не знает поражений и пропускает крайне мало. «Лестер» умудрился забить «горожанам» три, но пропустил шесть. «Брентфорд» удержал почётные 0:1, но в открытом футболе с Де Брёйне и компанией соревноваться сегодня мало кто готов. «Арсенал» тоже вряд ли сможет поставить перед атакой действующего чемпиона Англии неразрешимые задачи», — сказал Аскеров.

Почему «Арсенал» не станет проблемой для «Манчестер Сити»?



Прогноз Тимура Журавеля на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити».



Прогноз Артура Петросьяна на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити».