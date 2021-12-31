«Арсенал» — «Манчестер Сити»: когда играют, где смотреть, прогнозы и ставки

1 января в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится матч 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити». Начало игры – в 15:30 мск, в прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».



Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.57. В случае успеха выигрыш с пари в 1000 рублей составит 1570 рублей. Победа «Арсенала» идёт за 6.30. Ставки на ничью принимают с коэффициентом 4.75.



Эксперты уверены, что матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.42. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.68.

Почему «Арсенал» не станет проблемой для «Манчестер Сити»?

Прогноз Тимура Журавеля на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити».

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити».