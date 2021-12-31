Стефанос Циципас — Хуберт Хуркач: прогноз Сергея Фомина на игру ATP Cup

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч ATP Cup Стефанос Циципас — Хуберт Хуркач.



Ставка: победа Хуркача с форой (+3.5) за 1.73.



«Противостояние Циципаса с Хуркачем насчитывает уже девять эпизодов, притом что оба спортсмена молоды (23 и 24 года соответственно). За явным преимуществом ведёт грек, 7:2, однако бросается в глаза большое количество поединков с обменом сетами, четырежды игрался тай-брейк. Хуркач не сдаётся без борьбы статусному оппоненту.



В предстоящей игре шансов на победу у польского теннисиста будет даже побольше. Дело в том, что Циципас провалил концовку сезона, имелось повреждение, пришлось даже ложиться под нож. После операции Стефанос ещё не играл, текущее его состояние вызывает вопросы.



Плюсом для Хуркача может стать фактор мотивации: греки, при всём уважении к команде, прилетели в Сидней туристами, состав слабый. А у поляков неплохая пара, талантливый Майхшак в роли второго номера. Перспективы есть, за польской сборной однозначно стоит понаблюдать», — сказал Фомин.