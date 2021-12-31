«Валенсия» — «Эспаньол»: когда играют, где смотреть прямой эфип, прогнозы на матч Примеры

31 декабря в Валенсии на стадионе «Месталья» состоится матч испанской Примеры «Валенсия» — «Эспаньол». Начало игры запланировано на 18:15 мск, в прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».



Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам поля: поставить на победу «Валенсии» можно с коэффициентом 1.88. В случае успеха выигрыш с пари в 1000 рублей составит 1880 рублей. Победа «Эспаньола» идёт за 4.65. Ставки на ничью принимают с коэффициентом 3.60.



Эксперты не уверены, что матч «Валенсия» — «Эспаньол» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, тотал меньше 2.5 мяча — за такой же коэффициент. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.48. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.77.

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Валенсия» — «Эспаньол».

Ставка на матч «Валенсия» — «Эспаньол».

Эксперты оценили шансы Дениса Черышева забить в матче с «Эспаньолом».