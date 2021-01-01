«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» – «Манчестер Сити».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.60.

«Первая игра 2022 года будет очень интересной. Думаю, организаторы задумали это неслучайно. Это был бы центральный матч в любом случае. Даже если бы в этот момент играли бы и другие европейские чемпионаты.

Где покажут матч «Арсенал» — «Манчестер Сити»?

У обеих команд огромная победная серия. В конце октября «Манчестер Сити» дома проиграл «Кристал Пэлас», после чего одержал 10 побед подряд. Не в каждом матче команда «даёт концерты». Но это и не нужно, так как есть мастерство. Команда умеет обороняться, владея мячом. Забив один, не отдаёт владение сопернику, доводя встречу до победы.



Обе команды играли 26-го числа, но «Манчестер Сити» сыграл ещё и 29-го. Поэтому, поведя в счёте 1:0, команда принялась играть на удержание: катала мяч, никуда не торопилась.



«Арсенал» в последнем матче продемонстрировал всю свою мощь, разнёс «Норвич» 5:0. В чемпионате у них четыре победы подряд с разницей минимум в два гола. Плюс ещё разгром в Кубке, то есть в сумме пять побед подряд. «Канониры» в очень хорошей форме.



Самая главная интрига – это Артета против Гвардиолы. Мы помним, что в конце августа их встреча закончилась со счётом 5:0 в пользу «Манчестер Сити» с ранним удалением.



Но с тех пор прошло много времени. Игра будет крайне интересной. «Сити» может играть спокойно, имея восемь очков отрыва от второго места. Но при этом двум наставникам захочется показать красивый и интересный футбол.



Думаю, что «Сити» обязательно пропустит, но и забьёт много. Я ожидаю от этой встречи «концерта». Думаю, что тотал будет больше 3.5 гола».

Почему «Манчестер Сити» уверенно обыграет «Арсенал»?



Прогноз Артура Петросьяна на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити».



Прогноз Тимура Журавеля на матч «Арсенал» — «Ман Сити».